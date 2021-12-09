政Whats噏：獲頒榮譽理學博士　鍾南山籲聽權威亦要獨立分析

嶺南大學今日(9日)舉行「榮譽博士學位頒授典禮」，其中喺2003年沙士及新冠肺炎疫情下，協助內地及時控制疫情嘅呼吸系統疾病專家鍾南山就獲頒授榮譽理學博士。雖然鍾未能出席，但佢亦透過短片分享多年研究體會，強調要大家尊重科學、追求理性，又以沙士抗疫時期，佢同一眾專家同國家專家代表嘅意見有出入為例，話喺尊重權威同時都要有獨立分析判斷能力啊。

鍾南山喺片中話，自己有幸成為第一批到國外學習嘅人士，憶述當時喺英國皇家醫院學習時，一台氧張力平衡儀故障待修，為免妨礙研究進度，於是佢決定自行修理儀器，期間佢試過四出尋找血液樣本，然而搵埋朋友同唐餐館老闆幫手，畢竟人數太少唔夠做對比，最後佢決定抽自己嘅血液，兩周內抽咗逾800毫升嘅血液樣本，最終成功自行較正平衡儀，並進行更多研究。

身經百戰嘅鍾又強調，相信權威之餘都要有親身體驗。佢話最深刻係喺沙士時，最早喺廣東發現沙士病人，當時做咗唔少分析同治療工作。及後透過新聞得知，政府部門通過解剖後認為病原屬衣原體，當時更有代表團到訪廣東，佢哋30幾個醫生聽取對方意見，但由於鍾與團隊曾親身接觸病人，反對有關部門認為病原屬衣原體嘅講法，決定沿用佢哋研究所得嘅治療方法，最終亦已證實沙士屬冠狀病毒。佢感嘆如當時按衞生部門意見去為病人治療，相信廣州市會死更多人啊，認為呢個經歷都係一個深刻嘅教育。