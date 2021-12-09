老翁ICU被誤拔導管亡　法醫指未必由空氣栓塞引起

八旬翁5年前於瑪麗醫院深切治療部留醫期間，護士為他拔除導管時無按照「腳高頭低」的正確姿勢，令該他短時間內空氣入血，最終死亡。死因庭今（9日）就事件繼續研訊，當時有份搶救死的深切治療部醫生作供表示死者心室有顯影，但原因未必在於拔喉姿勢錯誤。法醫則指解剖結果見不到曾經出現空氣栓塞，但信納曾經發生事故，令死者原本虛弱受損的心臟承受更大負擔，促致其死亡。

去世時83歲的死者祁枝，於2016年5月19日入院，在同月30日去世。時任深切治療部副顧問醫生魏振威作供指，死者在5月27日早上心臟突然停頓，他與劉利山醫生一同進行搶，及為他照心臟超聲波，見到死者右心室有顯影，可能成因為空氣栓塞、心臟功能差、及受急救途中使用的點滴或藥物影響。

魏指當時他和劉從男護士何諾晞口中得知，十多分鐘前曾用錯誤姿勢為死者拔喉，便診斷死者當時出現空氣栓塞，並由劉告知其家屬。但他表示之後他經過一日反覆思考，改認為還有其他可能性，導致死者心臟停頓，包括劉曾向家屬提及的迷走神經反應、心肌梗塞、肺靜脈栓塞等。但由於他從未遇過空氣栓塞，加上他在急救途中得知死者坐著拔喉，故第一印象認為兩者有關係。他又解釋急救途中做的心臟超聲波，找到的只是超聲波顯影，而非空氣。魏曾經向家屬解釋其見解，不過就沒有將診斷寫入排版，因為劉已經一早將空氣栓塞的診斷寫下，魏認為如果寫下與之前不脗合的診斷，會造成不必要的誤會，故只在事後撰寫的醫療報告記錄下來。

資深法醫馬宣立作供，指出死者的死因為急性心臟病發、冠狀動脈退化及硬化。解剖結果見不到死者曾經出現空氣栓塞，因在死者的心、肺、腦都找不到氣泡，但馬知道並信納臨床出現的拔喉事件，加上氣泡有可能被重新跳動的心臟推散，所以不排除事故的發生。

馬表示，死者的心臟功能原本已經很差，3條冠狀動脈有近8成阻塞，整條大動脈退化，死者的心臟比正常人大及重近一倍，顯示是長期病患。馬形容死者的心臟本身已經要泵得特別用力才能運作，而氣泡入血加重其負荷，令他的心臟更加勞損，直言「死者本身個心已經差，重要擔兩包米行樓梯，係增加負荷⋯⋯就咁睇死者身體狀況都唔係好，不過有咗嗰樣嘢（空氣栓塞）更加快（離世）」。

案件編號：CCDI-303/2016