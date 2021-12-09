尖沙咀鐘樓屆百載　相隔71年再響鐘　承傳父輩珍貴回憶

尖沙咀鐘樓一直是市民認知香港著名地標之一，但曾經聽過鐘樓鐘聲的市民，相信為數不多。相隔71年的今天(9日)，因鐘樓100周年紀念，康樂文化事務署重新恢復響鐘，讓原只屬於祖父輩的珍貴回憶，可於下一代延續。

適逢今年是鐘樓響鐘100周年，為了隆重其事，康文署將安排鐘樓今日傍晚6時正再次鳴鐘。東網記者前往上址見證，只見踏正傍晚6時，6次的鐘聲隨之於現場迴盪，附近亦已聚集不少市民，有人表示是為逝世親人專程而來。

家住粉嶺的市民方女士表示，童年時已經常從爸爸口中了解到，舊時鐘樓是會有鐘聲的，一直都好奇聲音是如何。她慨嘆「其實爸爸已經過身，但我仍然好想了解他念念不忘的聲音究竟是什麽樣子」。對於自己可以有機會再次聽到鐘聲，她感到好感動。

此外，帶同小孩到來的市民黃小姐則表示之前從未聽過鐘聲，首次現場聽到鐘聲，感覺十分新鮮及神奇。對於鐘樓恢復鳴鐘報時，她亦表示十分歡迎。

民政事務局局長徐英偉出席儀式時指，希望藉着鐘樓重新鳴響，為社會注入新動力。香港文化中心廣場及海濱管理經理甄尚賢則表示，今天傍晚6時亮燈儀式開始後，會恢復每小時以鳴鐘方式為市民報時，每日朝8晚12，而鳴鐘的次數則會根據該刻的時間，如晚上6時，鐘樓便會報以6次的鐘聲。