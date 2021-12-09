陳茂波指「小通關」快將公布　全年經濟增長可達6.4%

財政司司長陳茂波表示，市民期待小「通關」措施，政府即將公布詳情，規模雖然有限，但有進展總是令人鼓舞的。他強調，政府已進一步調整防疫抗疫的措施，並與內地當局積極商討，相信「通關」後可為本港經濟復蘇提供重要支撐，他預報，今年全年經濟增長可達6.4%，與政府上月公布第三季經濟情況時估計相若。

陳茂波今日在香港零售管理協會的年度頒獎典禮活動時談到經濟情況，他指，首三季經濟按年擴張7.0%，貨物出口表現強勁，內需動力也逐漸恢復，經季節性調整的失業率由今年年初7.2%的高位顯著回落至8至10月的4.3%。最新數據顯示香港經濟保持復蘇態勢，預計今年經濟增長可達6.4%。

至於零售消費方面，疫情之後，本港零售銷售數字一度連跌24個月，即使疫情紓緩，零售消費仍徘徊200億元的水平，但8月推出電子消費券後，對消費市場帶來極大刺激，8至10月份零售銷售貨值按年上升了7%至12%，是10年來表現最好的同期數字。單是10月份的零售銷貨值已300億元水平，是今年首10個月以來零售貨值首次回到300億元之上。