強制掃安心港府太擾民　食客寧走拒幫襯　餐廳蝕鑊甘

港府強推全民使用「安心出行」，食肆當災失年輕客人。港府今(9日)起規定，除豁免人士外，市民進入食肆、戲院、健身室等地必須使用「安心出行」，不能再以「填紙仔」代替。東網記者在實施首日到尖沙咀一帶巡視，發現大部分市民在實施首日已自動自覺用「安心出行」，惟有市民「變陣」使用另一部電話使用程式，甚至有人未肯妥協，寧買外賣亦不掃碼堂食，更會減少戲院等同樣要掃「安心」的地方。另有食肆決定只售外賣，料生意會跌2、3成。

港府早前擴大強制使用「安心出行」範圍，由上月要求市民進入公眾街市、小販市場及熟食市場須掃碼，擴至堂食食肆、派對房間、遊戲機中心、健身中心、戲院等。新措施實施首日，市民方小姐指，一向未有用「安心出行」，批評政府沒有讓市民選擇，「點解要逼市民做呢樣野」。她現時用另一部電話安裝程式，但如非必要寧願外賣亦不會堂食。她又坦言措施影響與朋友外出，或會一同買外賣到海傍用膳。

市民胡小姐與余先生因應私隱等原因，一直未有使用「安心出行」，對政府硬推措施感無奈，「都無得揀只可以接受」，惟有安裝程式，但強調會考慮買外賣，亦會避免出入要掃「安心」的場所。另一市民黎小姐則指，為了防疫一直都有使「安心出行」，認為使用方便，其他人亦應跟隨。

除市民拒絕妥協，旺角亦有食肆由今天起只做外賣，負責人認為新措施限制市民出行，故不願跟隨，料生意會2、3成，但因為舖位較細，故損失相對較少。亦有快餐店經理吳先生表示，以往使用「安心出行」的客人不多，每天只有數個，對整體生意未見有太大影響。