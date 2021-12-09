機管局目標2050年底淨零碳排放　投放2000萬元支援減碳

香港機場管理局今(9日)公布，於2050年年底前在香港國際機場達致淨零碳排放的目標及策略，同時亦訂下中期目標，以2018年為基準，到2035年減少實際排放量55%。機管局表示，將推行「業務夥伴減碳支援計劃」，其中包括投放2,000萬港元成立「綠色創新和技術基金」，支持試驗新技術。

機管局制定了碳管理行動計劃，減少機場的直接碳排放及來自使用電力和煤氣而產生的間接碳排放，並推展多項減少直接碳排放的措施，包括推行機場禁區車輛及設備電動化、實行地勤設備共用計劃，以及試行可再生柴油等。

機管局又指，一直實行多項節能措施以減少間接碳排放，包括安裝發光二極管(LED)照明裝置及節能製冷機，以及制定創新能源管理方案如電池儲能系統等。

機管局與主要航空相關業務夥伴共約佔機場碳排放總量90%，為支持業務夥伴達致淨零碳排放目標，機管局亦與商界環保協會合作推出技能提升計劃，並成立技術工作小組，建立碳管理的必要技能及知識。機場亦設置可持續航空燃料燃料基礎設施，供航空公司接收、儲存及採用預先混合的可持續航空燃料。

機管局行政總裁林天福表示，機場會全力達致淨零碳排放目標，不但符合政府2050年達致碳中和的目標，亦有助成為在碳管理方面領先的機場。