JUPAS首輪申請截止　教大歷史教育系最搶手　約38人爭1學位

大學聯招(JUPAS)昨日(8日)截止，各大院校今日(9日)公布首輪申請結果，以Band A計算，截至目前競爭最激烈屬香港教育大學歷史教育榮譽學士，有多達37.9個人爭奪1學額；其次為香港中文大學的教育學士(幼兒教育)，有36.67個人爭1學位；其次為香港浸會大學傳理學學士(榮譽)電影主修電影電視專修，近35名學生爭1學額。

根據各大院校資料顯示，以Band A計算，香港教育大學首3位競爭激烈的課程為歷史教育榮譽學士，有多達37.9個人爭奪1學額；其次爲幼兒教育榮譽學士，有約32.55個人爭1學位，其次為體育教育榮譽學士，有約31.63個人爭1學位。

中大競爭最激烈為教育學士(幼兒教育)，有36.67個人爭1學位；其次為健康與體育運動科學，有約27.92個人爭1學位及日本研究有約27.36個人爭1學位。

浸大首三個競爭最激烈的課程為傳理學學士(榮譽)-電影主修-電影電視專修，約34.72個人爭1學位；其次為傳理學學士(榮譽)-遊戲設計與動畫主修，有約34.35個人爭1學位；體育及康樂管理文學士則有約28個人爭1學位。

香港科技大學競爭最激烈的課程為工商管理學士(環球商業管理)，有約8.77個人爭1學額；國際科研課程有約8.29個人爭1學額；其次為理學士(量化金融學)，有約7.75個人爭1學額。

至於八大總申請人數升幅最高的嶺南大學，總申請人數不但較去年增38%，其中Band A申請人亦大增37%。而今年首度被納入聯招的「動畫及數碼藝術(榮譽)文學士」亦成爲嶺大競爭最激烈的課程，高達25.47個人爭1學額；其次為社會科學(榮譽)學士-心理學，有13.33個人爭1學額，社會科學(榮譽)學士-社會學則有9個人爭1學額。

香港理工大學競爭最激烈的課程為酒店及旅遊管理(榮譽)理學士組合課程，有16.68個人爭1學位；其次爲設計學(榮譽)文學士組合課程，有14.89個人爭1學位；管理及市場學(榮譽)工商管理學士組合課程則有13.75個人爭1學位。

至於香港大學最多人申請的Band A課程為護理學學士及護理學學士菁英領袖培育專修組別，共有約2,173位學生申請報讀，爭奪210個學額，其次為工學學士，有1,024個人申請報讀，爭355個學位；内外全科醫學士就有963個人爭295個學位。

香港城市大學首三位最多申請人數的課程為工商管理學士(會計)，有969個人報名，爭150個學位；其次為工商管理學士(管理學)，有767個人報名，爭60個學位；社會科學學士（社會工作）則有742個人報名，爭27個學位。