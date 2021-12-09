疑工作壓力爆煲燒衫掉落街　穗禾苑男住戶連累七旬父母同被捕

10月18日晚上有着了火的運動衣，於14樓單位的冷氣機頂焚燒。

昨日(8日)約下午4時40分，警方接獲報案，指火炭穗禾苑慶安閣一單位外牆的水管起火。消防人員接報到場將火救熄，事件中無人受傷，無需疏散。初步調查相信起火原因有可疑，案件交由沙田警區刑事調查隊跟進。

經調查後，沙田警區人員今日(9日)凌晨約零時30分在沙田區拘捕2名本地男子和1名本地女子(44至78歲)，3人為父母及兒子關係，涉嫌縱火。初步調查顯示，其中該名姓梁(44歲)兒子懷疑因工作壓力，將衣服燃點後拋出窗外，導致樓下單位外牆的水管起火。人員經深入調查後相信該名被捕男子涉嫌與區內多宗同類案件有關。3名被捕人現正被扣留調查。

根據資料顯示，10月18日晚上11時許，有穗禾苑慶安閣住戶向巡邏中的男保安求助，指樓上有人拋出一件焚燒衣物跌到14樓一單位的窗口式冷氣機上，保安員代為報警。警員到場調查時，該衣物的火勢已熄。

沙田警區人員與區內物業管理人員經常保持緊密聯絡，適時提供防罪建議，以維持區內良好治安，並會就特定情況提供有關安裝閉路電視的建議，以打擊區內同類型罪案，加強阻嚇效果。

警方重申，高空擲物會觸犯香港法例第228章《簡易程序治罪條例》，罪成可處罰款1萬元及監禁6個月；而將燃燒的物品從高處丟下更有機會構成縱火罪，根據香港法例第200章《刑事罪行條例》，一經公訴定罪，最高可判處終身監禁。