西九停車場疫市加價　時租泊車費貴13蚊　增幅高達87%

西九文化區管理局内停車場疫市下加價，升幅最高可達87%！管理局今(9日)宣布，為紓緩西九一帶繁忙時段的交通擠塞問題，將由明(10日)凌晨零時起，取消日泊，同時劃一及提高4個停車場的時租泊車費。管理局又指新收費參考西九區内停車場目前使用率及鄰近停車場收費。

西九文化區内有4個停車場，分別為藝術公園(E區)停車場、(F區)停車場、戲曲中心停車場及項目辦公室停車場。管理局宣布將會劃一4個停車場時租泊車費，周一至五(公眾假期除外)將收取每小時28港元，周六、日及公眾假期將收取每小時32港元。

4個停車場原先設獨立時租泊車費，新收費下，項目辦公室停車場時租泊車收費升幅最高，其中周一至五(公眾假期除外)時租升幅高達87%，由每小時15港元升至28港元，周六、日及公眾假期時租升幅亦高達60%，由每小時20港元升至32港元。至於藝術公園(E區)停車場及(F區)停車場原先收費一樣，周一至五(公眾假期除外)由每小時收費20港元升至28港元，升幅達40%，周六、日及公眾假期由每小時收費25港元升至32港元，升幅達28%。

至於戲曲中心停車場周一至五(公眾假期除外)原先收費為每小時28港元，即收費不變，而周六、日及公眾假期由每小時收費30港元升至32港元，升幅約6.67%。

此外，管理局稱，為增加停車場非繁忙時段使用，將在藝術公園(E區)停車場增設夜泊時段，時間為下午7時至翌日早上7時，周一至四(公眾假期除外)每日收費為80港元，周五六日及公眾假期每日收費為100港元。