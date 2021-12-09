形容前南丫警崗平平無奇　古諮會押後擬議評級

大埔運頭角里的北區理民府早獲列為古蹟，其宿舍亦獲列爲二級擬議歷史評級。

古物諮詢委員會今日(9日)開會討論多項歷史建築的擬議評級，並同意列大澳吉慶後街95號、舊北區理民府職員宿舍為二級擬議歷史評級。惟會上多名委員形容洪聖爺灣前南丫警崗「平平無奇」，並指「唔一定要保留實物」，最終委員會決定押後擬議評級，並收集更多歷史資料後，再作判斷。

於會上，多名古諮會委員均形容前南丫警崗建築未見特別，甚至雜亂無章，又指早前實地考察照片中可見建築格局已大幅改動，窗戶破落。古蹟辦建築調查一級助理館長李翠媚介紹，樓高兩層的前南丫警崗是南丫島第一個警崗，自60年代起，因島上非法入境者、毒品運輸猖獗，為平息民憤而專門興建，並監視海上船運狀況，已於2013年後停用。古蹟辦古物古蹟執行秘書蕭麗娟則指出，警務處已申請拆除建築，事前希望辦方評核歷史價值。

其中委員李正儀博士稱，需要收集居民對該警崗的歷史回憶、用途，才能判斷其歷史意義。另一委員珠海學院建築系系主任朱海山則批評該建築「好破落」，風格上未具代表性，認為需向警員收集口述歷史，「一層層揭開」，了解當中歷史才能確認下一步保留活化工作。委員葉嘉明亦形容南丫島警崗「平平無奇，甚至雜亂無章」。