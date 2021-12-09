土瓜灣住宅租戶失聯一周　業主上門揭母子自縊亡

土瓜灣發生懷疑母子自殺案！現場譚公道98號兆豐閣，今晚(9日)9時許，警方接獲上址一單位的業主報案，指由於租客失聯近一星期，遂於較早前上門查看，期間拍門無人回應，卻聞到陣陣異味從門縫滲出，懷疑發生意外。警員隨即到場，並由消防協助破門而入，赫見單位內有一男一女分別在門邊及窗邊上吊，大驚將2人解下，惜他們已經明顯死亡。

警方經調查後，證實年約40歲和60歲的男女死者屬母子關係，並是涉事單位租戶，由於現場未有發現可疑痕迹，初步相信他們是相偕自殺，正調查2人的輕生原因，至於確實死因則有待驗屍進一步確定。

防止自殺求助熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

利民會： 3512 2626