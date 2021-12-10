自資院校收生欠佳　3院校本學年收生只達預期15%

適齡學生下跌及移民潮加劇自資院校收生困境，教育局資料顯示，截至10月初，本港28所自資院校當中，有四分之一的自資院校的課程實際收生人數只達預期的60%或以下，當中有3所更只有15%或以下，情況嚴峻，有院校的副學位課程更錄得「零收生」。教育局表示，近10年間中學畢業生人數持續下降，預計會繼續下跌至2023年的約43,600人，至2026年才有望回升至46,300人。

教育局提供本學年28所自資院校的預期收生學額及實際收生人數，包括自資副學位、學士學位一年級及銜接學位。撇除部分未有提供數字的院校，多達21所院校的實際收生人數不及預期，半數院校本學年收生人數不及上學年。多間院校中，珠海學院預計本學年收生學額有680個，但實際收生人數66人，只及預期的10%。

青年會專業書院預計副學位收生學額有40個，但最終只收到5人，即預期的13%。明愛社區書院預計副學位收生學額有80個，但最終只收到11人，即14%；不過該院校已比上學年「零收生」已有改善。香港能仁專上學院的副學位課程更錄得「零收生」。

部分院校的本學年實際收生人數較上學年下跌，其中香港伍倫貢學院上學年實際收生人數為預期的73%，但本學年實際收生只達預期的34%，大跌39%。至於香港大學專業進修學院保良何鴻燊社區書院上學年實際收生達預期的73%，本學年下跌了13%至60%。香港恒生大學上學年實際收生多於預期學額，但今年實際收生人數同告下跌，惟仍達預期的93%。

有部分院校本學年的收生達預期或更好，包括香港科技專上書院，本學年預期收生學額300個，實際收到386人；明愛專上學院預期收生學額有756個，最後收到864人。有院校收生達9成或以上，包括香港中文大學專業進修學院，預計收生學額有763個，最終達預期的97%；香港科技大學的第一年自資學士學位預期收生學額50個，實際收生亦達96%。

教育局表示，自資院校在行政（包括收生）方面享有高度自主，並以自負盈虧方式辦學。每所院校所提供的課程及收生情況均有所不同，而學生亦可自行選擇其升學路徑。因此，院校預計收生人數和實際收生人數有所不同，實屬正常現象。局方指，中學畢業生人數近年持續下降，由2012年的約70,300人跌至2021年的約44,100人，2023年料跌至約43,600人，然後才會逐漸回升至2026年的46,300人。

為促進自資界別的健康及可持續發展，教育局正積極跟進自資專上教育專責小組於2018年12月提交的檢討報告的建議，包括協助促進院校之間在定位及開辦課程方面的策略性協調，協助院校發掘和建立有特色的專精範疇，並將修訂《專上學院條例》（第320章），以優化自資專上院校的規管架構及完善管治工作。