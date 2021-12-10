東方日報A1：追蹤綁架女嬰　救參驚險過程

港島薄扶林發生轟動社會的女嬰與菲傭被綁架案，連鎖日本餐廳東主的19個月大女兒，前日（8日）由菲傭陪同赴遊戲班途中，遭人擄上七人車後藏參元朗一個貨櫃內，警方接報全港追緝人車下落。案件峰迴路轉，近3小時後，主僕以爛椅墊腳爬上貨櫃頂求救，驚動村民報警。東網記者第一時間到達現場，獨家直擊「救參」驚險經過。警方追查「天眼」揭車蹤後，昨凌晨在上水拘捕一名涉案綁匪，正追緝其同黨歸案。

遭綁架的女嬰的父親為日本人，在港經營連鎖日本餐廳，與家人及39歲菲律賓女傭居於貝沙灣。前日早上8時37分，主僕前往參加遊戲班，途經域多利道700號港燈電站對開時，突然有一輛黑色七人車駛至，車上跳下兩名大漢，強行將兩人擄上車，迅速往數碼港道方向馳去，有途人見狀報警。警方到場後在附近一帶兜截涉案七人車，同時展開「捷進行動」，通知全港各警區留意該七人車行蹤。

至上午11時12分，八鄉元大路大窩村村民，在一個擺放於雜草堆中的20呎長黃色貨櫃頂，見到一名女子高呼救命，女子又將一名爬上貨櫃頂的男子推落地，村民擔心菲傭和少主有危險，於是報警，並將兩人救下。警方到場發現她們是早前被擄走的「肉參」。據東網記者所見，警方大為緊張，封鎖現場徹查，並出動警犬到場協助，又召政府飛行服務隊在村內進行高空搜索。

記者目擊主僕獲救後仍一臉惶恐，束起小孖辮的女嬰由女探員抱着，菲傭緊隨其後，猶有餘悸。女嬰及菲傭手部輕微紅腫，送院治理後無礙。警方翻查村屋門口的閉路電視錄影片段，鑑證科人員亦在貨櫃套取指模。據悉，警方根據天眼片段，成功鎖定一輛黑色七人車，依登記資料聯絡車主了解，相信有人租用七人車犯案，遂派員部署行動。

至昨凌晨3時15分，疑犯與車主於上水古洞交收七人車時，警方當場拘捕一名42歲本地男子，將他帶署扣查。案件列作企圖綁架，交由港島總區重案組跟進。消息指，七人車車主疑為上水馬草壟路與河上鄉路交界一間士多的少東，該車停泊在士多外，被警方以帳篷遮蓋。鑑證人員及重案組探員其後到場搜證，在帳篷內利用煙霧套取指模調查，亦嘗試翻看附近一帶的閉路電視。

藏參地點位於大窩村村尾掘頭路空地，現場擺放了兩個貨櫃，圍繞貨櫃周圍興建了近20幢暫無人住的村屋。收藏肉參的貨櫃外觀霉霉爛爛，一直被用作儲存雜物，距離最近一幢有人居住的村屋不足10米，幸好住戶聽到呼救聲，女嬰及菲傭始獲救。藏參貨櫃解封後，記者可見裏面擺放了一批建築工具及雜物。

今次是一個月內發生的第二宗綁架案件，上月9日，一名39歲虛擬貨幣投資者的家人報警，指男事主在九龍灣一工廈交收泰達幣時遭綁架及勒索3,000萬元，警方其後於大埔南坑村尋獲身體多處骨折的事主，至今共拘捕13名男女。根據法例，任何人以武力或欺詐方式將任何男子、男童、女子或女童在違反其意願下帶走或禁錮，意圖將其販賣或意圖取得用以交換其釋放的贖金或利益，即屬犯可循公訴程序審訊的罪行，可判處終身監禁。

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