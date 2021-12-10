港康碼今開通　薛永恒呼籲茶餘飯後才登記　小童豁免仍在商討

與內地通關仍未實行，港府率先於今日(10日)開通香港健康碼予市民試用並實習功能，創新及科技局局長薛永恒昨(9日)接受傳媒訪問時表示，預料登記初期會出現「排隊塞車」情況，但他強調登記時間與通關配額並無關係，呼籲市民可在「茶餘飯後先登記」。對於是否應讓小童豁免使用「港康碼」，他則指目前港府仍在與內地當局商討，但豁免年齡界線難以拿捏。至於上周薛曾拒絕承諾實施「安心出行」實名制，他則解釋指「人民生命健康重要過一切」為負責任政府的核心思想，不會以承諾影響防疫專家的決定。

據了解，本港或於本月24日與內地通關。而「港康碼」今日開通，不過其有效期均為申請當天，到晚上11時59分為止。通關仍未開始，東網記者今早約9時開進入「港康碼」登記網站，暫未有「塞車」狀況，似乎未有太多市民試用。港府早前曾指，通關初期會設配額制，市民必須提交申請。有傳配額每日名額會由1,000增至1萬個，且會優先發放予公務、商務人士或恩恤安排人士，或會採取先到先得或抽籤決定。

薛永恒表示，由於預期「港康碼」開放初期會出現「排隊塞車」情況，故已擴大容量，並設有排隊系統，以迎接大量市民登記申請。他又稱登記時間與通關配額並無關係，呼籲市民茶餘飯後才登記。其後亦會安排外展隊走進社區，協助不諳手機的市民辦理港康碼，料會於登記高峰期過後，才會安排人員協助市民。

至於不少小童沒有智能手機，難以使用「安心出行」上載出行紀錄去登記「港康碼」，薛永恒則指正與內地當局討論相關問題，但由於小童亦有感染風險，如獲豁免，誓必增加兩地聯防聯控的壓力，呼籲家長可提供手機給小童掃碼。而計劃往返內地的長者，則應盡快熟習使用智能手機，否則將「寸步難行」。

對於上周被問及會否實施「安心出行」實名制，薛永恒拒絕承諾，認為所有技術安排以配合防疫需要為本。又指變種病毒漸趨嚴重，未來不可估量，不會作出承諾影響防疫專家將來的決定。而對於會否加入追蹤功能至「安心出行」，薛重申「人民生命健康重要過一切」為負責任政府的核心思想，需等社會達成共識後再推出相關措施，暫時亦未有考慮將「安心出行」加入八達通功能。