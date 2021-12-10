警破大圍工廈百家樂賭檔　拘捕18人兼發告票　

沙田警區反三合會行動組和特別職務隊人員根據線報及經深入調查後，昨日（9日）下午突擊搜查大圍成全路一工廠大廈單位，搗破一個由三合會操控的非法百家樂賭檔。

行動中，警方共拘捕8男10女，年齡介乎19至73歲，其中2男1女涉嫌經營非法賭博場所及協助經營非法賭博場所被捕，其餘人士則涉嫌在賭博場所內賭博被捕。全部人同時涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章），警方將會發出票控。

警方在單位內共檢獲約11萬港元賭款、約50萬港元籌碼及一張百家樂賭枱。

該名女賭檔負責人已被落案控以一項經營賭博場所罪，2名男職員則被控一項協助管理賭場罪，將於12月22日在沙田裁判法院提堂；另外6男9女被捕賭客則被控以一項在賭博場所內賭博罪，亦將於12月22日在沙田裁判法院提堂。

根據香港法例第148章《賭博條例》，任何人經營或協助經營非法賭場，一經定罪，最高可被判處罰款500萬港元及監禁7年。而任何人士在非法賭場內賭博，亦屬違法，首次定罪，可被判處罰款1萬港元及監禁3個月。

新冠肺炎疫情持續近2年，期間疫情反覆無常，近月更有變種病毒襲港，幸本港疫情近日有所緩和。當中有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。此外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。