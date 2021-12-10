明年DSE取消10科校本評核　縮減部分科目考試時間

因應疫情對學與教進度的影響，香港考試及評核局（考評局）今日(10日)公布，繼於今年10月底宣布，取消中國語文科口試(卷四)及通識教育科的校本評核(獨立專題探究)，現再進一步精簡2023年文憑試的評核要求，而整體安排與2022年文憑試相同，包括精簡4個科目的校本評核，有10個科目的校本評核取消，並會精簡部分科目的筆試和實習考試之評核要求。

取消10科的校本評核包括: 通識教育*、中國文學、英語文學、生物、化學、物理、科學(組合科學/綜合科學)、科技與生活、資訊及通訊科技、健康管理與社會關懷。

至於需要評核的4項科目，評核亦會精簡，中國語文科的校本評核佔分比重，會由20%減至10%；英國語文校本評核佔分比重維持15%，但說話能力考核則由2個減至1個。設計與應用科技校本評核，佔分比重由40%減至20%，學生只需提交設計作業第一部分，取消第二部分；視覺藝術佔分比重維持50%，會保留研究工作簿，但考生提交的藝術作品或評賞研究，則由4件減至2件。

此外，部分科目考試時間會減少，歷史科及地理卷一會減少15分鐘；旅遊與款待卷二會減少30分鐘；設計與應用科技卷二更減少45分鐘。