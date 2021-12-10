視障人士獲豁免安心出行可填紙　團體倡用八達通更方便

昨日(9日)起，市民進入所有食肆等處所，都必須使用「安心出行」手機應用程式，但65歲或以上、15歲或以下、殘疾人士以及無家者等指定人士可獲豁免，以填表格的方式代替。有失明人士團體今日(10日)出席電台節目表示，填表仍有不便，因為食肆未必有人手協助填表，甚至有員工不清楚豁免安排，拒絕視障人士進入，建議政府容許用八達通取代；有協助無家者的團體則建議政府改良豁免證明書，用膠卡取代紙本，方便他們攜帶。

失明人互聯會中心主任盛李廉表示，視障人士可獲豁免使用「安心出行」，改以填紙仔代替，惟表格上需要填寫進入處所的日期和時間，食肆未必有人手提供協助，有食肆人員不清楚豁免安排，拒絕視障人士進入，造成不便。而且，視障人士進入表列處所和政府場所前，需要填寫的表格不同，中心會將兩種表格印成不同大小，方便視障人士分辨，建議政府讓視障人士以拍八達通，取代使用「安心出行」。

另外，4間非政府機構獲授權，向無家者發出證明書准以填表代替使用「安心出行」，其中包括香港社區組織協會，協會社區組織幹事薛錦屏在同一節目表示，昨日有10多人求助，申請情況暫未算很踴躍，又指有無家者及食肆對新安排不太清楚。她指，有關證明書是一張A4紙，但無家者會摺疊及經常使用，加上不防水，容易令紙張變皺或爛，建議政府改良成一張膠卡。

食肆方面，稻苗學會榮譽會長黃傑龍則表示，食肆整體運作大致順利，有部分餐廳生意下跌，部分則生意增加，相信新安排沒有對生意造成太大影響。不過，有業界反映，有看似不像65歲的客人要求「填紙仔」被職員拒絕，導致雙方出現爭拗。黃認為有關衝突並無必要，只要職員盡職向客人解釋，對方填妥資料即可，執法工作應交給執法人員處理。對於B類食肆的營業時間可延長1小時，黃傑龍相信對業界肯定有幫助，大約可多做一轉生意。