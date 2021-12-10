警破60宗假PayMe騙案　涉款74萬拘捕11男女

警方於本年5月至12月，接獲超過160宗針對「電子支付平台」PayMe詐騙案，損失金額達188萬港元。網絡安全及科技罪案調查科經深入調查及根據情報，展開代號「晴峯」的執法行動。於本月12月1日至9日採取拘捕行動，以涉嫌串謀詐騙拘捕9名本地男子及2名本地女子女，年齡(16至33歲)。當中包括集團骨幹成員、傀儡戶口持有人。行動中亦檢獲小量毒品，當中一名男子同涉管有危險藥物罪。

網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組警司譚威信表示，相信詐騙集團於本年5月開始運作，最少涉及60宗同類案件，最少60名受害人，損失金額共74萬港元。據悉，60名受害人年齡介乎20至70歲，損失由31至4萬港元不等。詐騙集團分工仔細，有人負責致電受害人、發送訊息、聘請傀儡戶口持有人及持有傀儡戶口等。警方檢獲一部電腦、10部手機、4張銀行卡等。其中一名被捕人士中已被落案起訴「串謀詐騙」罪，於東區裁判法院提訊。其他被捕人士獲准保釋等候查，案件仍在調查中，不排除稍後會有更多人被捕。

警方稱，詐騙集團成員假扮銀行職員，開設假社交媒體帳戶或假冒來電，用漁翁撒網形式隨機發出信息及至電，訛稱受害人帳戶出現異常情況或系統更新，至有受害人誤信個人支付平台出現異常，騙徒遂以社交技巧及不同藉口套取受害人一次性密碼及交易密碼。騙徒成功登入受害人儲值支付工具帳戶後，使用交易密碼立即匯款到另一名受害人戶口或傀儡戶口。

警方呼籲市民提防自稱銀行職員的訊息、社交媒體訊息或來電，請勿透露密碼或驗證碼，及向相關銀行查詢。如有疑問應立即收線，致電警方「防騙易」熱線。另外，為提升公眾對網上欺詐和不良資訊的警覺性，警方推出「守網者」一站式平台，提供全面網絡安全、資訊保安以及科技罪案防罪資訊。