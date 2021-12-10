衞生署回顧過去7個月抗疫　揭393宗變種確診　3群組涉本地傳播

衞生署衞生防護中心今日(10日)表示，回顧去年12月至今年6月期間本港新冠確診個案流行病學資料和相關防控措施，已將相關結果提交至國際傳染病學會的期刊(IJID Regions)預印，等候正式發表。中心稱，本港未有出現大型變種病毒爆發，有賴嚴謹的公共衞生防控措施，面對不斷增加的變種病毒，中心會保持警覺、不斷檢視及調整防控措施和策略，並繼續與本地、區域性和國際上的夥伴緊密合作，分享經驗和專業技術支援。

中心表示，去年12月1日至今年6月30日期間，香港共錄得5,609宗確診個案，當中393宗(7%)涉及變種病毒，包括291宗涉及需要關切的變異病毒株(74%)、73宗為需要留意的變異病毒株(18.6%)，以及29宗為開展進一步監測的警報信號的個案(7.4%)。上述393宗涉及變種病毒的個案中，大部分為輸入個案，只有3個群組涉及本地傳播，當中2個群組與輸入個案相關，2個群組的首宗個案分別是一名涉嫌隱瞞行蹤導致爆疫的印裔29歲男子(個案編號11643)，以及居於大埔運頭塘邨的27歲機場男地勤(個案編號11902)。而餘下的群組感染源頭不明，首宗個案為一名居於天水圍的17歲女學生(個案編號11852)。

中心表示，這3個群組中約一半個案均於檢疫中心檢疫期間確診，香港並沒有像其他地方般出現大量變種病毒感染個案，亦沒有出現變種病毒在社區持續傳播的情況。成功截斷病毒傳播鏈的原因是在不同階段因應變種病毒而收緊的公共衞生防控措施，包括按風險制定的抵港旅客檢疫和檢測要求、對極高風險地區實施航班禁飛、檢疫增至21天等。而且，中心轄下的公共衞生化驗服務處對病毒樣本進行的全基因序列分析，對識別感染源頭至為關鍵，服務處11月22日上載Omicron變異病毒株的全基因序列至全球基因數據庫(GISAID)，成為全球首個上載相關資料的機構。