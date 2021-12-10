前警員狎6女童改監5年　上訴庭指知法犯法是加刑因素

駐守毒品調查科的警員，透過社交媒體結識多名女童，並於休班期間先後性侵犯6名分別11至14歲的女童。他在區院承認非禮、非法性交等8罪，今年初被判監3年10個月，律政司之後上訴要求加刑，上訴庭最終改判他監禁5年，並於今（10日）頒判詞解釋原因。上訴庭形容本案是情節十分惡劣的戀童癖案件，答辯人作為警員而知法犯法，更是加刑因素，原審判刑無疑過輕。

35歲答辯人余俊鑫承認兩項向16歲以下兒童作出猥褻行為罪、一項管有兒童色情物品罪、3項非禮罪及兩項非法性交罪，涉及共6名11至14歲女童，另涉28幀兒童色情照片。原審法官祁士偉判刑時指，答辯人沒利用警員身份犯事，不會因此加刑，另考慮到事主無須上庭作供，額外減刑2個月。

上訴庭指，警察在法律的執行上扮演重要角色，若有警員犯法，都必須判處阻嚇性刑罰，以維持公眾信心，同時確保其他警員不會跟隨。答辯人作為警務人員，卻持續地犯下令人震驚的案件，即使他或許未有利用這身份犯案，也應視為加刑因素。另外，法庭會因為認罪的被告給予三份之一刑期扣減，但除非出現例外情況，否則法庭不應因其認罪而再額外減刑。

上訴庭認為，原審法官明顯地犯上原則性錯誤，又重申本案應被帶上高等法院審理。上訴庭最終以9年作為量刑起點，考慮到本案是區域法院案件，最多只可判監7年，加上答辯人認罪，把刑期下調至5年8個月。另外，答辯人在服刑完畢後，因今次上訴而要再次入獄，最終改判他監禁5年。

案件編號：CAAR 4/2021