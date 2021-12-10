豪華戲院原址業主入稟　向新寶娛樂追租410萬元

經營包括已結業的豪華戲院在內院線的新寶娛樂，昨(9日)被豪華戲院原址的業主入稟高院，指其在2008年至2019年的11年間一直沒有交租，向其追討合共410萬港元的租金及相關利息。

原告是位於旺角豪華廣場地下至6樓連天台的豪華戲院原址的業主Crystal Enterprises Company Limited，被告是新寶娛樂有限公司。據入稟狀指，被告自1992年起租用旺角道豪華廣場作豪華戲院，在2008年7月至翌年3月的月租為10萬港元，其後至2019年11月的月租則為2.5萬港元。原告指被告在上述時間一直沒有交租，11年間共欠合共410萬港元。原告遂入稟法院要求頒令被告支付欠租及相關利息。

資料顯示，豪華戲院約於1992年開業，戲院座位保持80年代的舊式設計，曾為擁有全港最多座位數目的影院。戲院內有兩間影院，各有多達960個座位，共1,920個座位。豪華戲院於2019年11月29日正式結業，當時有報道指該處會重建作銀座式商廈。

案件編號：HCA 1849/2021