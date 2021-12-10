工業傷亡半年1353宗　團體促增重罰阻嚇

隨着本港多項基建工程陸續開展，建造業的意外傷亡數字亦增加。勞工處資料顯示，單是今年上半年致命工業意外宗數已有13宗，已超2020的總宗數的一半。而建造業更是工業意外的「重災區」，涉1353宗，涉及高處墮下的工業意外則有超過百宗。工聯會歸咎於政府監管不力所致，於是於今日(10日)派人員到政府總部請願，要求當局檢討相關安全條例，並提高違規的刑罰，加強阻嚇作用。

工聯會指除了上半年逾一千三百宗工業意外，最近3個月內亦發生多宗工友從高處墮下的工業意外，7名工友因此不幸離世，8名工友受傷，情況令人感到遺憾，認為勞工處對此處責無旁貸。因此，建議 處方必需對每宗致命工業意外展開深入調查，並公開意外事件的調查報告，同時加強監管巡查工作，要求承建商嚴格遵守《工廠及工業經營條例》，並且加強檢控的力度，保障工人合理權益，避免同類事故的發生。

目前《工廠及工業經營條例》及《職業安全及健康條例》最高罰則分別是罰款$200,000及監禁6個月及罰款$500,000及監禁12個月，工聯會認為罰則過輕，對承建商根本起不了阻嚇作用，建議提高罰款。