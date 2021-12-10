親女身旁狎11歲繼女　獸父17年後自首　今判入獄1年9個月

任職地盤工人的繼父，涉嫌於2003年在家中舔繼女的私處，當時被告的親生女兒同睡在旁。繼女17年後才鼓起勇氣揭發事件，被告坦白承認並到警署自首，被控一項猥褻侵犯罪，他今天(10日)認罪，區域法院暫委法官高偉雄判即時入獄1年9個月。

58歲被告人代號W.S.L，報稱地盤工人。他被控一項猥褻侵犯罪，指他於2003年8月某日，在香港仔寓所內猥褻侵犯當時只有11歲的女童X。

案情指，被告在X 4歲時與她的生母結婚，並於翌年誕下幼女，一家四口原居於珠海，直至2001至2008年一家人先後移居香港。2003年暑假時，X與妹妹及被告一同來港探望已在香港定居的母親。案發當日晚上，X母外出工作，家中只剩被告、X及妹妹，兩姊妹在同一張床上準備睡覺，被告走向她們床邊，脱去X的長褲及內褲，擘開X雙腿，頭部伸到X雙腿之間，舔X私處5至10分鐘後走開。

直至17年後，即2020年中，X在家中質問被告是否曾經侵犯她，被告在X母面前承認有做過，然後收拾行李搬走。X答應讓被告繼續照顧其父母，待兩老離世後才報警。2021年2月，被告到警署自首，承認曾舔X私處2至3分鐘。

辯方求情指，被告當時受酒精影響，本案歷時只有5至10分鐘，被告醒覺後已立即停止行為。被告移居香港後以地盤工作維生，是家中經濟及心靈支柱，與家人相處融洽。2020年事件揭發後，被告主動搬走及後與妻子離婚，並且自首，避免事主出庭承受壓力，重犯機率為零。

法官判刑指，被告破壞女兒對他的信任，即使事主X不願意作心理創傷評估，法庭不能排除她有一定程度的心理創傷，X在17年後才能鼓起勇氣質問被告，可想言之事件對她造成非常大傷害。法官已3年監禁作為量刑起點，考慮被告認罪，事件發生多年後亦願意主動自首，扣減刑期後判監1年9個月。

案件編號：DCCC 430/2021