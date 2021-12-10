西灣河開槍案　兩男生被控企圖搶槍等罪表證成立　下周一續審

前年11月西灣河發生警員開槍射傷示威者事件，中槍男學生周柏均及另一名男學生事後被控企圖搶槍、阻差辦公和企圖從合法羈押下逃脫之案件，案件今日(10日)在區域法院續審。控方傳畢證人，法官謝沈智慧裁定案件表證成立，案件押後至下周一續審，待被告決定是否出庭自辯。

現已退休的警司B出庭作供，表示於案發當日隨警員A下車，沿太安街朝筲箕灣道方向前行以了解情況。A當時先行，他則尾隨，惟他在中途發現跌下手銬，於是回頭拾回，並因A已走前一段距離，故他並沒有告知A，拾起手銬後便繼續前行。B指走到案發行人過路處時，見多人聚集且有雜物堵路，覺得事態異常，並見到A與一名白衣男糾纏中，另有兩名男子包圍及襲擊A，期間聽見一聲巨響。B於是拔出警棍上前助A解圍，又再聽到兩聲巨響。B後制服次被告，A則制服首被告，B並見首被告身上有流血，評估後相信現場曾開槍。由於現埸有人向他們扔雜物，他遂透過通訊機要求增援 。

控方並讀出另一名警長的供詞，警長表示當日參與「踏浪者」行動，並收到通知往現場處理堵路等事宜。警長見警員A按着首被告，首被告當時趴在地上，他遂上前協助按着首被告上半身。期間有一名女子走近，並情緒激動地向他們大叫「殺人犯」及「叫救護車」等。警長指見首被告背部沒有血，及後在扶起首被告坐起時，見到地上有一灘血，首被告的腰部亦有血，警員A並告知曾開3槍，他那時才知首被告中槍。警長後往處理該情緒激動女子，及後得知該女子因警方開槍而激動，並非有意干預，他於是口頭警告女子後便放行。

本案2名被告依次為21歲的周柏均及20歲的胡子鍵，他們均報稱是學生。2人同被控於2019年11月11日，在西灣河太安街，筲箕灣道與成安街十字路口附近，故意阻撓警務人員A，以及企圖劫去A的一支警槍。周另被控於同日同地，企圖從A的合法羈押逃脫。

案件編號：DCCC 475/2020