近8成港人聖誕預使3000元　宅度假及親朋過節最受歡迎

聖誕將至，有機構就港人在此佳節下的消費模式進行調查，發現近80%受訪者表示消費預算不多於3,000港元；至於聖誕禮物方面，男士最想要的禮物是到酒店Staycation(宅度假)，女士就最想與親戚朋友慶祝。機構指出，今年聖誕繼續受疫情影響，仍無阻港人外出或與伴侶、親友慶祝的願望；建議伴侶宜先溝通及了解雙方同意的慶祝模式，避免因立場不一而產生爭執。

交友約會公司HK Romance Dating Limited (HKRD)於今年11月初至12月初，透過電話、網上問卷及街頭訪問方式進行調查，訪問698名香港情侶/夫婦，了解他們在疫情下，聖誕消費意欲及模式。調查結果顯示，分別有17%男士及26%女士表示在疫情下預期聖誕消費會較去年少，另有約50%男女表示預計消費不變。46%男士及34%女士均指減少消費的主因是經濟大環境不景，想儲錢以備不時之需。另有30%男士及22%女士解釋因擔心疫情，減少外出消費。

值得留意是，機構同時就港人對明年展望作出研究，對於明年香港經濟，約40%男女表示樂觀，約30%男女則表示悲觀。感到樂觀的原因包括眼見疫情漸見好轉，亦憧憬開關後有內地人來港消費，帶動經濟。至於感到悲觀的原因則為擔心疫情發展，外資撤出香港，及全球經濟增長放緩等。

HKRD指出，疫情持續令港人消費意欲與去年如常，若情侶們想節省金錢不外出消費，建議情侶們可多花心思安排節目，計劃一些免費或便宜的聖誕行程，例如到維港兩岸欣賞燈飾、聖誕特別展覽或各大商場裝飾，同樣可以過得浪漫。禮物方面，HKRD認為禮物無分輕重，只求心意。若想為伴侶準備禮物，建議先了解伴侶喜好及習慣，再以此為準則揀選禮物，突顯心意。而自家製禮物或食物，亦可為伴侶帶來驚喜。