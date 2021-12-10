9部門獲權索港康碼資料　出行紀錄轉交內地澳門　市民萌私隱疑慮

香港健康碼(港康碼)今日(10日)開始接受申請，惟必須實名登記，並把資料轉交內地，引起市民憂慮收集過多個人資料問題。根據港康碼網站「收集個人資料聲明」一項中的「資料承轉人類別」，在特定情況下，政府可能向入境事務處、香港郵政、房屋委員會、衞生署、政府資訊科技總監辦公室，及中華人民共和國政府或澳門特別行政區政府等9個部門披露個人資料，而其中可能交予內地及澳門政府的個人資料多達9項。

在中華人民共和國政府或澳門特別行政區政府一列，政府表明會把申請人儲存在「健康碼」系統的身份證明文件號碼、英文姓名、電話號碼、性別、出生日期和其他個人資料、疫苗接種紀錄，以及為申請人進行病毒檢測的醫療機構所提供的其他資料，交予有關當局，以處理轉碼申請；而由安心出行上載的出行紀錄可能會交予有關當局，以處理轉碼申請，以便在有需要時為防疫目的作追蹤密切接觸者之用。

若申請人在轉碼後被識別為高感染風險人士，並已在轉碼後離開香港，其身份證明資料、從入境事務處取得的出入境紀錄，以及在感染風險監察期內的出行紀錄可能會交予有關當局，以為防疫目的作追蹤密切接觸者之用。

此外，政府為營運和維護「健康碼」系統而委聘的授權代理人，亦可能會查閱和處理申請人的個人資料。若得到申請人的同意，或在法例授權或規定須披露資料的情況下，其個人資料可能會向執法機構披露。