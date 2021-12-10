疫下「煮飯仔」家庭增　報告指去年家居廚餘及人均棄置量升1成

疫情下市民被迫留在家中，環境保護署今日(10日)發表「香港固體廢物監察報告──2020年的統計數字」，指出都市固體廢物、即包括家居廢物及工商業廢物，其人均棄置量為每日1.44公斤，較2019年的1.47公斤微跌2.2%，惟報告指家居廢物平均每日棄置量為6,844公噸，較2019年增加4.4%，而家居廚餘亦有上升，人均每日棄置0.33公斤，升10%。政府指數據主要反映於新冠病毒病疫情下，市民花更多時間在家工作及用膳。

報告交代本港都市固體廢物、整體建築廢物及特殊廢物在棄置、回收或循環再造方面的統計數字，2020年都市固體廢物的棄置量為平均每日10,809公噸，較2019年減少2.2%，

當中廚餘棄置量最多，有3,255公噸，佔整體30%，而家居廚餘比例由2019年每日棄置量2,286公噸，上升至2,477公噸，升8.3%，家居廚餘比例由2019年整體家居與工商業廚餘的68%，上升至76%，人均棄置量估算由2019年的每日0.30公斤，增加至2020年每日0.33公斤，升10%，工商業廚餘則因經濟活動停止有有下跌，人均棄置量由2019年的每日0.14公斤減少28.5%，至2020年每日0.10公斤。

另外，棄置量第2高的為廢紙，每日棄置2,643公噸，佔整體24%，較2019年減少2.3%。廢塑膠為第3大成分，2020年棄置量估算為每日2,312公噸，佔都市固體廢物的21%，與2019年的棄置量相若。