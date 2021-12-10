政Whats噏： 民主黨內訌未息　梁翊婷受查蘇逸恒辭黨務

民主黨(白鴿黨)近期內訌不斷，除左因核心黨員秘密離港一事搞到黨內不和，而副主席梁翊婷仲無視黨內程序，上星期六(4日)喺未有得到白鴿黨同意下率先表態，以個人名義支持非建制派立法會選舉候選人，畀黨內人士指摘佢唔團結，加上佢「潛水」多日無公開回應，最終搞到7名黨員向紀律委員會投訴，最嚴重會革除佢黨籍。另有指該黨中委蘇逸恒亦簽署以個人名義支持候選人，聽聞佢都已經辭去中委職務，但未有退黨。

梁翊婷早前喺未經該黨同意，就喺文件上簽署確認以個人身份支持其中一名候選人，惹嚟黨內人士不滿同失望，覺得佢唔團結，加上佢甚至連會員大會同埋特別會議都冇去，無視黨內程序。有中委講明事件影響黨內團結，認為梁應喺特別會議上達成共識後先有行動，對於梁作為副主席有咁嘅做法感到匪夷所思。

另外，據悉東區前區議員蘇逸恒，亦喺特別中委會前夕去信該黨，聲言辭去中委辭務。白鴿黨主席羅健熙接受傳媒訪問時，透露蘇逸恒已辭去所有黨務，但未有申請退黨。連同蘇逸恒辭去中委職務，民主黨剩返19名中央委員，包括黨主席同兩名副主席。

據了解，7名民主黨成員將會按《民主黨會員行為守則及紀律程序》聯署投訴梁翊婷，梁將面臨黨內紀律程序。據了解，紀委會處分上有三個程序處理，包括紀委會主動調查、中委會決定將事件交由紀委會調查，及由指定數目嘅黨員聯署要求紀委會調查，最嚴重處分喺革除黨籍。梁翊婷今次搞咗個「大頭佛」出嚟，成個星期都「潛水」唔見人，睇嚟唔好好交代事件，處分都好難避免啦。