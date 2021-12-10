《東方》獨家報道　鼠竊狗偷「升旗易得道」　印印腳偷圖

「犯東方者，實捉到你」。YouTube頻道「升旗易得道」昨日（9日）製作影片中，公然上載未經東方傳媒機構（下稱「東方」）同意的獨家圖片，企圖賺取人氣及獲網站廣告分紅，惟此等行為明顯侵犯知識產權，如同偷竊，鼠竊狗偷行為視法紀如無物。東方已交由律師處理，有執業大律師指對方此舉已觸犯《版權條例》，被侵權一方有權索償，加上其頻道屬商業性質，種種「罪加一等」情況下，法官或會判以較重的刑罰以儆效尤。

港島薄扶林前日(8日)發生轟動社會的女嬰與菲傭被綁架案，連鎖日本餐廳東主的19個月大女嬰，由菲傭陪同赴遊戲班途中，遭人擄上七人車後藏參元朗一個貨櫃內，主僕事後以爛椅墊腳爬上貨櫃頂求救，驚動村民報警。東方記者當日第一時間到達現場，獨家直擊警方「救參」驚險經過，並得到關鍵第一手獨家圖片，包括一名女警手抱救出的女嬰，及仍驚魂未定的女傭。

「升旗易得道」於昨日上載的一段12分43秒影片中，涉嫌盜用東方直擊警方「救參」的獨家圖片為開版相，期間更「原汁原味」讀出本報獨家報道內容，廣播中並沒有講明引述的出處。東方記者「搏到盡去攞料」，卻有人以逸待勞，將他人辛辛苦苦得到的資料「當自己嘢出街」，確實離譜。據網上資料，該頻道只有一個英國區域的國際電話，相信相關網站在外國登記。

執業大律師龔靜儀指由於該幅獨家照片版權乃屬東方所有，未得東方授權及同意而擅自挪用，已觸犯《版權條例》，被侵權一方有權向對方進行民事索償及要求公求公開道歉。她又指網紅經營網上頻道，屬商業性質，亦會直接影響版權擁有人收益，相信刑責會更重。

執業大律師陸偉雄亦指出該名擁有網上頻道的「Youtuber」其實屬於傳媒行業一員，作為同業，理應更有尊重版權的意識，日後案件如訴諸上庭，因為侵權一方實難以用「誤用」或不知者不罪向法官作求情理由，加上其網上頻道是屬於商業性質，種種「罪加一等」情況下，法官或會判以較重的刑罰以儆效尤。