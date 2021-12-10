博愛醫院交新申請建過渡屋　打鼓嶺坪輋地塊料供應596伙

為紓緩公屋輪候時間過長問題，政府近年積極推展過渡屋項目。繼元朗博愛江夏圍村過渡性房屋項目後，博愛醫院今日(10日)向城規會提交新申請，建設另一項過渡性房屋項目。該地塊位於新界打鼓嶺坪輋的政府土地，涉及地盤面積約13.2萬平方米，總樓面面積約14.92平方米，預料可提供596個住宅單位。

該新一項過渡性房屋項目，位於新界打鼓嶺坪輋丈量約份第82約的政府土地，料屆時可發展成為期7年的過渡屋，住用總樓面面積約13.8萬平方米，非住用總樓面面積約1.12萬平方米；而住用地積比率約為1.04，非住用地積比率約為0.08。將會建設2幢可供住用的樓宇及4幢非住用的樓宇。當中可供住用的樓層不可多於4層；而非住用的樓宇則不多於1層。該項目的私人休憩用地將涉及不少於916平方米，另外亦會提供2個停車處及2個重型貨車車位。

而早於今年10月，博愛醫院亦推出最大規模之一的元朗博愛江夏圍村過渡性房屋項目，其首期單位即將於2022年3月完工，最快可於明年3月入伙；第2期的1,217個單位工程亦正在進行，預料可於2022年9月完工，項目合共提供1,998個單位。