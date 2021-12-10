港康碼記錄60天行蹤7年後刪除　轉交內地及澳門資料將保留

「港康碼」今日(10日)接受申請。根據港康碼網站「個人資料的保障措施和保存」一項，從安心出行上載到「健康碼」系統的出行紀錄和通知紀錄會在「健康碼」系統存放60天，或在有需要時由衞生署指定的較長時間。若申請人7年未登入其「健康碼」帳戶，才會刪除有關資料，但轉交予內地及澳門作轉碼用途及追蹤用途的個人資料除外。

根據港康碼網站，「個人資料的保障措施和保存」一項指出，政府維持並執行載有與「健康碼」系統相關個人資料記錄的保留政策，以確保個人資料的保存時間不會超過為貫徹有關目的而使用或將會使用該資料所需的時間，亦不會超過依據有關法律條文而使用該資料所需的時間。

然而，從安心出行上載到「健康碼」系統的出行紀錄和通知紀錄會在「健康碼」系統存放60天，或在有需要時由衞生署指定的較長時間。若有關人士在7年內未有登入其「健康碼」帳戶，其帳戶和所有相關個人資料會被刪除，惟就申請把「香港健康碼」轉碼到「粵康碼」或「澳康碼」而交予有關當局的相關資料；以及因應需要為防疫目的而交予有關當局以用作追蹤密切接觸者的相關人士出行紀錄和出入境紀錄除外。若相關人士想申請「香港健康碼」但發現其帳戶已被刪除，可按需要開立一個新帳戶。