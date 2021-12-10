政府推谷票新招　市民選舉日免費任搭港鐵巴士電車

市民在今月19日選舉日可免費乘搭公共交通。

本月19日是立法會換屆選舉日，政府今（10日）宣布，當日將推出免費乘車優惠，市民全日可免費乘搭多種公共交通工具，包括港鐵、九巴、城巴、新巴和電車，但部分路線並不適用。

政府指，市民當日可免費享用港鐵本地服務，包括輕鐵服務及港鐵巴士路線，但不包括機場快綫。巴士方面，九巴、新巴、城巴、龍運巴士及新大嶼山巴士任搭，但不包括機場巴士「A」及「NA」線、來往各口岸「B」線、觀光巴士「H」線、通宵巴士「N」線、長途巴士新型服務「P」線及若干行走嶼南的路線。

上述公共交通營辦商會於當天的頭班車起至尾班車提供免費乘車優惠，屆時服務會因應乘客需求及實際交通情況而加強服務。公共交通營辦商將另行公布進一步詳情。

政府補充，由於當日適逢周日又為投票日，預計乘搭公共交通工具出行的需求或會相比平時多，提醒市民出門前妥善規劃行程，預留充裕交通時間，同時在輪候公共交通服務時保持忍讓及注意道路安全。

投票日當日，選舉事務處在全港設有600多個票站，由早上8時半至晚上10時半開放，供400多萬名選民投票。