醫管局錄5億盈餘較去年銳減85%　高拔陞年薪增42萬元

醫院管理局今天(10日)發表2020/21年度的年報。年報顯示，醫管局該年度收入上升5.6%，開支卻增加10%，結果僅錄得約5億港元盈餘，比2019/20年度的37億港元大幅下降85%，比2018/19年的18億盈餘也大幅下跌72%。該5億盈餘已撥入醫管局的收入儲備。

截至今年3月31日，醫管局的收入達852億港元，比去年的806億港元略增5.6%，其中經常性政府補助佔最多，有754億港元，比去年增加5.7%，當中包括由政府指定撥款資助以應對新冠肺炎的41億港元支出。支出方面，則有846億港元，比去年的769億港元上升10%，其中員工成本佔最多，達576億港元，增幅達7.3%，而醫療物品及設備開支的增幅達29%，從去年的38億港元上升至今年的49億港元，而其他營運開支也大增，從去年的46億港元大增至今年的62億港元，增幅達35%。

至於盈餘，就錄得5.3億港元盈餘，相比2019/20年度的37.6億銳減85%。另外，醫管局在20/21年度的「壞帳」，即是注銷的未收回款額，為4,600多萬港元，較前一年度的6,100多萬港元為少。

而醫管局在該年度最高薪的5名行政人員，依次排名是行政總裁高拔陞、九龍中聯網總監盧志遠、港島東聯網總監陸志聰、新界東聯網總監羅思偉、九龍東聯網總監譚錦添。高拔陞的年薪是616萬港元，而去年任職行政總裁及聯網服務總監時的年薪則是574萬港元，加薪幅度為7%、即約42萬港元。盧志遠和陸志聰同樣是581萬港元，比去年僅加薪2,000港元。而羅思偉年薪增加了10萬港元至554萬港元，譚錦添則增加6萬港元至年薪549萬港元。

醫管局表示，會一如以往審慎理財，透過周年工作規劃確保資源用得其所及符合成本效益。當中除了優先考慮旨在提高臨床功效、配合醫管局策略計劃方針，及有助紓緩壓力範疇的措施，亦同時考慮包括人手和醫院設施狀況等限制服務量增長的因素。