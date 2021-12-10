九龍城劏房單位闢毒品倉　警拘1男檢近千萬元貨

臨近聖誕節，警方相信販毒集團將更加活躍，趁機賺取更多金錢。有見及此，毒品調查科探員根據線報及經深入調查後，於昨日(9日)進行反毒品行動，拘捕一名姓吳(33歲)本地男子，並檢獲約11公斤懷疑冰毒及約2.6公斤懷疑「K仔」，市值接近1千萬港元。

探員於昨午5時許掩至九龍城賈炳達道一幢唐樓外，期間截查一名可疑男子，在其身上發現28克懷疑冰毒。其後，探員在該名男子租用的劏房單位內，再發現其餘的毒品，遂以涉嫌「販毒」將他拘捕。被捕男子報稱運輸工人，現正被警方扣押，稍後將被落案起訴，案件明日(11日)早上在西九龍裁判法院提堂，警方調查仍然繼續，不排除有更多人被捕。

毒品調查科高級督察吳龍表示，販毒集團今次使用劏房作為儲存毒品的地方，提醒市民如懷疑住宅附近單位被犯罪分子用作儲存危險藥物，便須提高警覺，因為毒品有可能產生有害氣體，更可能引起火警。另外，若發現附近單位有不尋常人士經常出入，應立即向警方舉報，而業主亦要留意租客租用單位之實際目的，以及與其報稱的用途是否一致，避免單位被犯罪分子利用，如有懷疑可向警方舉報。