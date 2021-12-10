明愛調查逾1200人　指4成5人支持長者津貼無審查

香港面對人口老化問題，長者福利變成重要討論議題。明愛長者聯會(下稱長聯)於今（10日）的發布會，交代長者所關心的議題細節。長聯過去於11月下旬在明愛相關服務單位，就著長者生活津貼、長期護理服務、醫療及護老者支援上等「四大議題」，透過問卷收集了超過1272位受訪者意見，有45.2%的受訪者是認為70歲或以上領取高額長者生活津貼時候應不設審查；亦有38%受訪者認為，有增加醫療券金額及監管醫療券使用的需要等，望相關部門及後跟進意見並制定紓困措施。

在完善長者生活津貼方面，政府的最新一份《施政報告》提到有計劃將普通與高額長者生活津貼合併後，或一採取高額長者生活津貼的金額，即3815港元。是次的調查結果中，有45.2%受訪者支持70歲或以上領取高額長者生活津貼時不設審查。由於長者貧窮問題嚴峻，現時政策只供65歲或以上通過資產審查的長者領取，故有改變的需要。

在醫療方面，不少長者反映了醫療券的各種問題，如金額不足，使用範圍狹窄及濫收。長者余先生分享，居於唐樓的他經常要上落樓梯，導致膝痛，於是到中醫師求診，中醫師留意到他醫療券尚有餘額，形容「開藥開到盡」，為他處方較昂貴的藥物。調查中亦有38%受訪者認為，有需要增加醫療券金額至3,000港元之餘，亦要嚴厲監管醫療券的收費制度。

長期護理方面，出現不少長者在輪候過程中離世的情況，故有51.2%的受訪者期望，政府院舍輪候時間應縮短，不超過2年。最後，護老支援方面，現時護老者的數目不斷增加，許多護老者選擇辭去自身工作或轉為半職去照顧長者，但護老金額又不多，只有2,400港元，可謂「兩頭唔到岸」，申請亦限制重重，故有42.8%受訪者表期望，護老者津貼不應再設立資產審查，紓緩經濟負擔。