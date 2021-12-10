20至21年度公院醫護人數勝去年　醫管局研聘更多海外醫生

醫護人手不足一直是公營醫院正面對的問題，早前移民潮已有不少專科醫生離港，令醫療服務供求失衡的情況更趨嚴峻。不過，醫管局最新一份年報顯示，2020至2021年度醫管局的醫護總人數均比上一年上升了3%至5%。醫管局行政總裁高拔陞於年報撰文表示，一直重視挽留醫護人才，期內招聘了超過580名醫生及2,500名護士，另會繼續聘請更多非本地培訓醫生，即海外醫生以增加人手。

最新的全職醫生、護士流失率分別為4.1%及5.8%，情況令人憂慮。高拔陞於年報則表示，挽留醫護人才為局方「一直非常重視的課題」，已積極推行措施減少人才流失，並加強員工福祉。如過去一年，當局招聘了超過580名醫生、2,500名護士，及700名專職醫療人員，也聘請了31名非本地醫生以有限度註冊形式在醫管局服務，以紓緩前線醫生的工作壓力。另一方面，為增加人手，局方將繼續聘請更多非本地培訓醫生、推行自選兼職招聘計劃、「特別退休後重聘計劃」及「退休後重聘機制」。

局方表示已積極減少人才流失、增加醫護人手，年報亦反映2020至21年度醫護總人數均比上一年提升，當中醫生總數由去年6,681人增加至今年的6,906人，除了駐院實習醫生稍微下跌外，其餘職級，如顧問醫生、高級醫生等有輕微增幅。至於護士人數方面，由去年28,957人增至今年29,736人，增加接近780人。專職醫護則上升了400多位，至今年的8,886人。局方另表示已增聘了逾50名醫務化驗師，支援新多病毒檢測的服務需求。截至3月底，醫管局的期內支出接近847億元，當中員工成本佔約576.7億元。