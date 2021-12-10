今增4輸入個案　美入境患者證染新變種　港Omicron病例增至5宗

本港新冠肺炎疫情持續，​衞生署衞生防護中心公布，本港今日(10日)新增4宗新冠肺炎確診個案，均為輸入個案，涉及2男2女，年齡介乎15至57歲。至今本港個案累計12,483宗，有少於5宗初步確診。另外，本港再添1宗Omicron病例，至今錄得5宗涉及Omicron個案。

本港第5宗Omicron個案，涉及中心昨日(9日)公布的確診輸入個案12478，該名37歲男病人於本月7日從美國經航班CX881抵港，於抵港時在香港國際機場染疫。病人6月2日及6月25日在香港接種兩劑由內地及德國共同研發的復必泰疫苗，他沒有病徵，入院後於7日進行的檢測顯示有抗體，入院後進行的檢測Ct值少於20。根據衞生署公共衞生化驗服務處進行的全基因組測序分析結果，確認個案帶有需要關注的變種病毒株Omicron。除上述個案外，2宗與南非相關，另外2宗與尼日利亞相關。

今日新增的4宗輸入個案，當中3人均於本周三(8日)從中風險的B組指明地區，即越南經航班CX764抵港，在香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」檢測時證實確診，3人同樣帶L452R變種病毒株，分別接種了2劑復必泰疫苗，及2劑由英國研發的阿斯利康疫苗。

餘下1宗個案為15歲男子，上月20日由高風險的A組指明地區，從英國經航班BA027抵港，他於尖沙咀華美達華麗酒店檢疫期間確診，其變種病毒株檢測結果待定。他已於10月20日在英國接種1劑復必泰疫苗。

另外，由於國泰航空營運於本月8日由越南胡志明市飛抵香港的CX764航班，有3名乘客經抵港檢測而確診新冠肺炎，衞生署遂引用599H章，禁止國泰航空營運的客機在12月10日至23日期間從胡志明市着陸香港。