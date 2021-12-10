入境處全港反黑工行動拘20人　包括4持行街紙假難民

入境處一連4日（6日至9日）在全港各區展開代號「促進行動」及「曙光行動」的反非法勞工行動，共拘捕13名懷疑非法勞工、5名涉嫌聘用非法勞工的僱主及2名涉嫌協助及教唆者。

行動中，特遣隊人員搜查了25個目標地點，包括魚檔、健身中心、按摩店及餐廳等，共拘捕13名懷疑非法勞工及5名涉嫌聘用非法勞工的僱主。被捕的懷疑非法勞工為4男9女，年齡介乎30至67歲。當中4名女子是持「行街紙」的假難民，據了解，分別是來自孟加拉及越南，從事廚工及清潔工。

另外，3名女子亦涉嫌行使及管有懷疑偽造身份證。因涉嫌聘用非法勞工被捕的僱主則為4男1女，年齡介乎43至56歲。同時，因涉嫌協助及教唆他人在港違反逗留條件而被捕的則為1男1女，年齡分別為49及36歲。

入境處表示，任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪。同時，所有旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得在港從事任何僱傭工作。違例者會遭檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款5萬港元及監禁2年。協助及教唆他人違反逗留條件者同罪。發言人重申，僱用不可合法受僱的人是嚴重罪行，最高可處罰款50萬港元和監禁10年。