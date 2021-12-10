運輸業第3季收益按年升近8成　政府料消費券效應助升幅

政府統計處今日(10日)公布今年第3季業務收益指數。與去年同期比較，所有主要服務行業表現向上。其中，運輸業的業務收益按年升76.5%；膳食服務業、住宿服務業亦升逾4成。政府發言人指，去年同期基數低，而受惠於全球經濟活動進一步恢復，加上本地疫情穩定，以及消費券計劃對本地消費活動的額外支持，才錄得較大升幅。

今年第三季業務收益錄得雙位數升幅的行業包括：運輸業(+76.5%)、膳食服務業(+43.8%)、住宿服務業(+43.7%)、進出口貿易業(+22.4%)、金融業(銀行除外)(+19.2%)、貨倉及倉庫業(+18.9%)和批發業(+15.4%)。

按服務界別分析，旅遊、會議及展覽服務界別的業務收益按年升47.0%；電腦及資訊科技服務界別的業務收益亦升21.8%。

政府表示，受惠於全球經濟活動進一步恢復，加上本地疫情穩定，以及消費券計劃對本地消費活動的額外支持，所有主要服務行業收益按年上升。其中，具體來說，進出口貿易業、水上運輸業、貨倉及倉庫業，銀行除外的金融業，業務收益繼續顯著上升。

至於零售業、陸路及航空運輸業、住宿服務業、膳食服務業、銀行業、以及行政及支援服務業的業務收益同樣上升，但仍低於衰退前水平。

發言人指出，短期內本地疫情維持受控，經濟應會繼續復甦，而各行業的業務收益應會進一步改善。同時，消費券計劃將繼續為各消費相關行業帶來支持。然而，環球疫情仍是主要不確定因素，尤其是考慮到Omicron變異病毒株在近期出現，再加上不少經濟體出現供應瓶頸，均或會在未來一段時間內拖慢環球經濟增長。