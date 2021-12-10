年老認知障礙患者屢遭票控罰款　團體籲抗疫需酌情執法

新冠肺炎肆虐，政府為控制疫情，頒布了一連串防疫措施，當中的強制「安心出行」及禁聚令卻常引起不少爭議，有慈善團體代表今日(10日)表示，香港有不少老年認知障礙症患者，因為防疫措施令其日常生活大受影響，有些更慘遭政府人員票控罰款。

據了解，目前香港大約有30萬認知障礙症患者，大部分人對防疫欠缺理解，即使家人多次不斷教導及提醒，患者往往於轉眼之際便忘記一空，令家屬疲於奔命。因此，他們根本無法使用「安心出行」，有不少家屬向有關團體多次申訴苦況。有老年認知障礙症患者的家屬指目前65歲以上長者雖可獲豁免，但不代表患者可如常生活。

香港認知障礙協會總幹事李雅儀指曾接獲8旬婆婆求助個案，指因未有掃碼或填紙，遭政府人員票控罰款。另外，早前，亦有一名病患家屬求助，指8旬丈夫於公園觀他人捉棋時，被警員指違禁聚令，同遭票控罰款。因此，她建議政府可為相關認知障礙症患者推專屬資料卡取代「安心出行」或「填紙」，前線人員在執法時亦需考慮當事人精神狀態，容許有適當酌情。

李指即使病患獲豁免可以「填紙」，但許多時候因感麻煩及尷尬，因此拒絕外出，社交生活愈趨封閉，令病情惡化，最終家屬亦會受累。