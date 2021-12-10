藉詞代購PS5轉售內地騙取330萬元　遊戲機店男職員等11人被捕

警方在年初接獲26名受害人報案，指在去年7月至今年2月期間，葵涌一間電子遊戲機店的姓陳(31歲)男職員聲稱能以低於市價的價錢代購大量「PlayStation 5」(PS5)遊戲機，並有「門路」協助他們將之轉售到內地圖利，每部淨賺1,000至數千港元。受害人不虞有詐，將約1萬至50萬港元的款項存入對方指定的多個銀行戶口後，一直未能取得貨物，懷疑受騙，總損失金額多達330萬港元。

警方接報後，今年2月以涉嫌「以欺騙手段取得財產」拘捕擔當主謀的陳男，翌月再以涉嫌「洗黑錢」拘捕一名姓林(32歲)女子，懷疑她利用其戶口處理有關騙款。由於涉案金額龐大、受害人眾多，葵青警區重案組接手案件，經深入調查及大量分析銀行交易紀錄後，鎖定另外8男1女(17至30歲)戶口持有人，至今晨(10日)派出多名探員展開代號「巂語」行動，在本港多區拘捕相關人士，相信他們曾提供戶口予主謀處理犯罪得益，同涉「洗黑錢」罪名。

警區重案組督察吳廸深表示，案中受害人包括主謀的熟客及僱主，警方在行動過程中檢獲一批手機、銀行卡、銀行文件及涉案PS5，目前仍在調查本案，並循被捕人士背景、財務狀況、與主謀關係等作追查，以及跟進贓款下落，不排除稍後有更多人被捕。吳提醒，市民如要購買心儀商品，應選擇信譽良好的商戶，例如官方代理及特許經營店，同時切勿參與炒賣活動，以免騙徒有機可乘。