環時記者機場被毆案　上訴庭拒受理佔旺女村長上訴

內地《環球時報》記者付國豪前年8月在香港機場遭人禁錮和襲擊，「佔旺女村長」畢慧芬及男子賴雲龍被裁定暴動等罪罪成，分別被判囚51及63個月。他們不服定罪及刑期，向高院上訴庭申請上訴許可。上訴庭上月底開庭處理時，賴表示撤銷申請，但「稟報」法庭稱「2019動亂」及機場暴動事件均是「美國間諜」Mark Simon指使，畢則繼續上訴，自行陳詞承認犯案但求網開一面減刑。上訴庭法官潘敏琦於當日即時拒絕向畢發出上訴許可，並於今日（10日）頒下判詞，指畢的定罪及刑期上訴均無合理成功機會。

潘官在判詞表示，雖然畢在庭上直接承認干犯有關罪行，但她仍再審視原審法官李慶年的定罪理據。潘官認同當時情況確構成暴動。她亦指李官已考慮了畢的精神疾病，認為畢有相當理解能力及表達能力，故拒絕以其精神病為由剔除其招認，潘官認為李官並無犯錯。而從畢的招認，不難裁定她具有參與暴動的意圖。潘官因此拒絕受理畢的定罪上訴申請。

刑期方面，潘官觀看相關片段後，認為畢在禁錮付國豪的過程中扮演積極和主動的前線角色，且曾拉走付，促使付被眾人毆打，鼓動在場示威者情緒。潘官不認為原審李官的判刑有原則性錯誤，並指以本案嚴重性而言，已屬寬大處理。潘官遂亦拒受理畢的刑期上訴。

至於賴雲龍方面，由於他已主動放棄上訴，故判詞並無加以着墨。潘官亦無就其庭上說話作出評論。

案件編號：CACC 11/2021