老翁ICU被誤拔導管亡　醫生指由連串問題引起

八旬翁5年前於瑪麗醫院深切治療部留醫期間，疑在拔除導管時，因護士無為他擺放正確姿勢，令他短時間內空氣入血，最終死亡。死因庭今（9日）繼續就此個案進行研訊。心臟科專科醫生認為，有一連串問題產生影響病人情況，以接受輸血及拔喉至為關鍵，特別是拔喉令情況不能回轉，形容是「最後一根稻草」。護理學專家則指拔喉並非常見工序，即使「講俾你聽100樣嘢，聽咗，無practice（練習）到，你會唔記得」。

心臟科專科醫生王國耀作供，直指今次死亡由一連串問題產生，死者祁枝原本只是入院一晚做簡單檢查，但晚上起床去洗手間時不慎跌倒，要做骨科手術。死者術後因血色素下降要接受輸血，之後出現氣促、血壓低、心肌酵素升高，要轉入深切治療部。就在病人情況好轉、可以轉回普通病房時，就出現拔喉事故，誘發急性心肌梗塞死亡。

王認為，死者做骨科手術前應先接受評估，因他跌倒前的心臟功能已經很差，而術後要輸血，以他的情況容易出現心臟衰竭、肺積水、血管栓塞等問題。骨科醫生可處方防止血栓的藥物，但王不知道為何最後沒有處方。王又指如果醫生有檢查死者心臟、增加去水劑分量，死者可能不用入深切治療部插喉；又或者麻醉師知道死者血管情況如此差勁，可以拒絕為死者做手術，臥床6至8周讓骨傷自行痊愈，或可避免事故發生。

中文大學醫學院那打素護理學院副院長車錫英教授，則就護士輕視死者跌倒風險及用錯姿勢拔喉提供專家證供。她同意女護士鄧楚翹在評估死者跌倒風險時有不足，鄧早前作供表示曾問死者家屬7天內是否曾經跌倒，車稱「common senses（常識）嚟講7日太短」，一般來說會以兩三個月作界線，並會追問病人上次何時跌倒。車認為這次事件屬個人失誤，涉事護士應謹記準則，組內同事平時也應互相提點。

至於拔喉事故，車相信男護士何諾晞非刻意犯錯，認為「無人會用執業資格冒險」，並指年輕護士願意投身工作量大的深切治療部工作，肯定有熱誠、願意學習，不能排除何當時「省唔起（正確姿勢），會唔會同工作量太多有關」。而拔除三腔血液透析導管並非護士常處理的工序，每年大約只會接觸一兩次，通常由資深護士處理，但鑑於公立醫院醫護人手問題，不能凡事依靠資深護士。車建議醫院要鼓勵組內互相幫忙的文化，新入職護士應該主動提出想熟習的程序，溫故知新。

案件編號：CCDI-303/2016