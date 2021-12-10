美籍男生涉逼同學性交　官對事主證供有疑慮判無罪

就讀名校的美籍男生被指在前年多次迫當時同班的13歲女同學與他發生性關係，被控非法性交及威脅促致非法性行為等共4罪。案件今天（10日）在東區法院裁決，被告被裁定所有罪名不成立，兼獲訟費。裁判官梁嘉琪指出，事主在盤問下承認，她在開審前曾與一位朋友談及審訊，而該朋友就是另一宗性侵案的事主。裁判官引述案例，指證人可能無意識地受他人建議影響，而未能如實地告知法庭其所見所聞，故對事主的證供質素有所憂慮。加上她的證供亦與其他證人有矛盾之處，因此無法穩妥地倚賴她的證供。

現年17歲的男被告，被控一項向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為、2項與年齡在16歲以下的女童非法性交、及一項以威脅促致他人作非法的性行為罪，控他於前年4月至5月期間某天，在香港島某個會所的二樓男淋浴間，向當時13歲的X作出嚴重猥褻行為；及於同年4月至5月的另外兩天，兩度在港島另一會所與X非法性交；及於同年6月某天在赤柱大街某樓宇天台，以威脅手段，即聲稱不會離開上址，促使X作非法的性行為。

裁判官裁決時，提到事主X供稱她於男淋浴間遭被告強迫口交，雖然X的同學朋友亦在該會所內，但事後X沒有告知任何人。X事後兩度前往被告家附近的會所，X稱在該會所內，被告在未獲她同意的情況下與她發生性行為，惟被告當時身上沒有避孕套，反而X攜有了避孕套。於同年6月，當X與朋友在家中聚會時，被告不請自來，X稱被告表示如果她不願意發生關係，他便不會離開，兩人其後在天台性交後，被告才離去。

裁判官指，X盤問下承認曾與朋友談及本案，對方給予她一些建議，去應付辯方律師，案例指出證人可能無意識地受他人建議影響，而未能如實告知法庭其所見所聞，因此裁判官對X的證供質素有所憂慮。裁判官又指，X盤問下否認與被告有任何親密關係，但X的一名同學的警方口供就透露，有聽聞兩人在約會。該名同學又稱在2019年底，在X家中聚會期間，被告曾經出現，其後X帶被告去乘搭的士。裁判官認為X與該同學的證供有矛盾之處。另外，裁判官亦提到X稱事後有創傷後遺症、抑鬱等心理問題，惟辯方呈堂了一張相片，顯示X事後曾身穿比堅尼出席「遊艇派對」，被告則站在X身旁。這些疑點都令裁判官對接納X的證供有疑慮。

案件編號：ESCC1319/2021