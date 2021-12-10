南亞刀手夜闖油麻地食品店怒斬同鄉　警調查後拘3男女

南亞兵團十惡不赦，夜闖油麻地食品店亂刀斬同鄉。事發於本周二(7日)凌晨約1時，炮台街45號一間東南亞食品店，一名持「行街紙」留港的35歲巴基斯坦漢在上址遭多名同鄉以約30厘米長的牛肉刀斬傷，有途人目擊事件，慌忙報警求助。

有附近店舖「天眼」攝得事發一刻，相關短片被上傳至互聯網，引起網民熱議。從有關片段顯示，多名南亞惡煞闖入食品店內逞兇，其中有人在門外把風，當時有3人在食品店對面路邊進食聊天，他們見勢色不對，匆忙跑走。隨後，一輛私家車駛至店門前，眾刀手犯案後登上該輛接應私家車逃離現場。

此外，有人拍下事發後的現場環境，只見店門外血漬斑斑，鏡頭一轉，畫面更為驚人，店內的食品玻璃櫃遭打碎，現場一片凌亂，走廊更留下一條長長的恐怖血路，由店門綿延至店內廚房位置，場面駭人。

救護員接報趕抵現場，捱斬巴漢手部嚴重受傷，仍然清醒，經包紮後由救護車送往廣華醫院治理。警方經深入調查後，相信事主與施襲者互相認識，早前因金錢問題發生爭執，繼而遭人尋仇。警方其後鎖定部分涉案人士，並於案發當日至今日(10日)，在全港多區以涉嫌「傷人」拘捕3名男女，包括一名47歲巴籍女司機，以及兩名分別21歲印度漢及23歲巴漢，其中23歲被捕巴漢持「行街紙」留港。案件交由油尖警區反三合會行動組跟進，正設法追緝另外5名懷疑涉案男子(20至40歲)歸案。