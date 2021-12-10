港檢疫嚴苛引發離職潮　國泰要求部分機師改駐洛杉磯

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空，因應香港收緊機組人員豁免檢疫安排，將會於明年1月試行新編制，而對象將會是主要運作往來香港與洛杉磯的只載貨波音777客機機隊，故部分駐港機師會改駐洛杉磯，為期最多4個月，從而降低香港檢疫措施對業務運作的影響，同時減低航班取消及機組人員辭職的機會。

國泰表示，「短暫延長執勤模式」(TERPs)可以讓駐港機師在一段較長的時期運作往來香港及外地的航班，惟期間並不會進入本地社區，只會於執勤期結束返港後會接受政府規定的強制檢疫。國泰強調，此執勤模式只擬作為應變措施，並非國泰應對目前運作挑戰的長遠方案。

國泰又稱，由於機師對參與「短暫延長執勤模式」反應理想，故將於2022年1月開始試行該計劃，初步試行主要運作往來香港與洛杉磯的只載貨波音777客機機隊。試驗計劃預計為期4至5個月，當中包括運作航班前的培訓、以此模式執勤3個月，而完成執勤後若要到香港社區，必須要先回港進行檢疫可重返社區。

國泰指出，現階段「短暫延長執勤模式」只屬試驗性質，視乎情況仍可能有臨時修訂或取消。如試行效果理想，會將計劃擴展至其他航點及機隊。