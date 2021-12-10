幼園校長濫權辱師指控屬實　教局拒公布處分捱轟

大同新邨聖德肋撒幼稚園校長胡肖霞，被教育局調查後證實公器私用、侮辱教師指控成立，其後又爆出懷疑校方拍攝幼童裸照事件。一直跟進事件的前區議員李傲然收到教育局回信，指會按既定機制跟進胡的專業操守問題，惟牽涉個人私隱，不能透露情況。局方又就懷疑拍攝幼童裸照事件派員校訪面見校長、教師等了解事件，並向執法部門諮詢意見。李指未交代執法部門有否進一步跟進，批評回覆「內容空洞、答非所問，而且無法解決問題」。

李傲然今日（10日）在其facebook發文，指最新收到教育局回信，就胡肖霞專業操守問題，教育局僅指出會按既定機制跟進，惟有關事情牽涉個人私隱，不能透露情況。李傲然形容有關回覆是「笑話」，認為胡作為幼稚園校長，行為影響不少師生，故才需教育局跟進，有必要提高透明度。

至於該校發生拍攝幼稚園學生裸照事件，局方表示已聯絡學校校監，並要求學校就相關事件調查和提交報告；局方人員亦進行校訪，會見校長、教師和其他學校人員了解事件。不過，局方僅指已就調查所得徵詢執法部門及相關政府部門意見，惟未有交代執法部門有否進一步跟進。李傲然指安排令人相當失望，反映官僚制度下，學校可為所欲為，成為「土皇帝」。

教育局表示已嚴肅跟進事件，要求學校無論是甚麽情況下均須妥善照顧學童及保障其私隱，包括個別學生的特殊行為問題及學習困難，制訂跟進方案。

李認為，若教職員工作沒有保障，學生校內安全更是無從說起，「如果這樣做已經是嚴肅跟進，就反映了教育局根本不能擔當監管的角色」。他指，即使該校校長有濫用職權、公器私用的行為，最終也無任何後果，今次回信反映這些漏網之魚最終只有逍遙法外。