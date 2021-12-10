警尖沙咀巡查酒吧　27人涉違令被票控

尖沙咀分區雜項調查隊人員於今日(10日)凌晨巡查區內多間酒吧及樓上酒吧，提醒處所經營者、從業員和市民嚴格遵守防疫規例。

行動中，人員發現一間位於棉登徑的樓上酒吧內有兩名年齡分別34及43歲的本地男子因未能出示疫苗接種紀錄或掃描安心出行紀錄，而被發出相關定額罰款通知書。此外，一名28歲本地男負責人因沒有確保場內客人遵守防疫條例規定，他涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）而被票控。另外，一名48歲本地女持牌人因違反酒牌附加條件將被票控。

其後，人員巡查一間位於漆咸道南的地庫酒吧內發現13名本地男子及9名本地女子，年齡介乎14至36歲，因未能出示疫苗接種紀錄或安心出行掃描紀錄及涉嫌違反防疫條例限聚令而被發出共46張定額罰款通知書。人員亦在該處所發現兩名本地女子及一名本地男子，年齡介乎20至36歲，因涉及不同刑事案件而被警方通緝，他們與現場3名未成年男女均被帶往警署作進一步調查。一名24歲的本地男負責人涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）及酒牌附加條件而被票控。

疫情仍然嚴峻，警方呼籲市民應嚴格遵守相關法例，做好防疫措施，並應盡量減少社交活動及避免到人多聚集的地方。警方亦會與其他政府部門繼續加強巡查，以確保餐飲業務處所嚴格遵從有關規例的要求，及對違例者採取執法行動，以減低病毒傳播風險。