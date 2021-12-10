政Whats噏：東區區會泛民建制各不相讓　補選正副主席成泡影　

隨住早前嘅區議員辭職潮，原本由民主派主導嘅東區區議會目前只剩6名區議員，建制派同民主派各佔3席。兩個陣營喺「唔夠腳」派人出選嘅情況下仍各不相讓，一直都無就補選正、副主席協商，大會陷入「停擺」狀態。有區議員透露因現實條件限制，相信都好難重選啦，惟有見步行步，將議程搬去委員會度傾啦。照現時情況，睇嚟如果無人肯伸出「橄欖枝」嘅話，兩邊最終不歡而散，未來2年任期都開唔成大會啦。

根據《區議會條例》，若區議會正、副主席懸空，需於懸空後首次嘅會議上補選。東區區議會曾原定於10月12日補選正、副主席，接替離任嘅黎志強同趙家賢，當時建制派都話會事先開會討論出選方案，但最後因為喺限期前未接獲正、副主席提名，再加上打風而無法如期開會。

而下周二(14日)將再舉行會議，討論選出主、副主席嘅議程。按規定，選舉正副主席需要3名不同議員提名及附議，不可自我提名，即是至少4名區議員至可進行補選程序。唔知經過咗2個月嘅沉澱期，兩邊陣營有咩新方案呢？

建制派區議員阮建中，就話無就事件同泛民主派溝通，又表示大會討論嘅議題會搬去委員會度傾，睇嚟佢對補選正、副主席並無期望。同屬建制派嘅李清霞都有類似觀點，強調喺現況下，相信都比較難補選正、副主席，但佢都會繼續喺民生工作方面努力。

至於民主派區議員周卓奇，曾嘗試為補選主席收集提名，但最終未能夠取得足夠嘅提名同和議票，相信今次情況都唔太樂觀啦。按目前膠着嘅情況下，東區區議會喺下周二嘅限期前都好難收到正、副主席提名，召開大會亦遙遙無期，問題確係棘手。

其實東區區議會嘅情況未算最懷，隨住多區區議會「大洗牌」，有部分區議會迹近「人去樓空」。就好似得返3個議員嘅中西區區議會同南區區議會，已經無法選出主席；至於勉強運作嘅黃大仙區議會，就只剩2名區議員，餘下任期都唔會有正、副主席。