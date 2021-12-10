元朗貨櫃駭人綁架案恐引發「破窗效應」　議員憂治安變差

菲傭及少主被「藏參」在元朗一處僻闢的貨櫃內。

狂徒光天化日擄人綁架，敲響治安警號。東網昨日〔9日﹚獨家率先爆出菲傭及少主赴遊戲班期間，在薄扶林遭2名綁匪綁架，並帶到元朗一處僻闢的貨櫃內「藏參」，事件轟動全港。有市民指自前年的反對修訂逃犯條例事件後，本港治安漸差，恐怕「破窗效應」下，更嚴重罪案隨之而來，有議員亦關注事件，將在區議會討論區內治安問題，亦擔心臨近年尾，其他地區同樣面對治安惡化情況。

駭人綁架案發生後，東網今日﹙10日﹚向多名市民進行訪問，其中育有女兒的鄭太對綁架事件感到震驚，認為自前年的社會事件後，治安一直惡化，逐漸形成「破窗效應」，擔心若輕微的罪行未能有效打擊，未來將發生更嚴重的罪案。她指現時會拖實小朋友，亦會只行「大街」，避免途經陰暗處，減低安全風險。她又希望警方能多派警員巡邏街道，避免同類事件再發生。

另一名家長江先生表示，雖然認為懷疑綁架事件只屬單一事件，不太認為本港治安情況下跌，但指仍會份外小心，即使在公園會讓女兒自由活動，亦定必「睇實佢」，不會准女兒距離自己太遠。

而發生綁架案的薄扶林位於港島南區，該區區議員梁進表示，事件發生後，不但有飛行服務隊在上空盤旋，更有大批警員出現，調查事件，不少居民均表示擔憂。梁坦言，薄扶林屬於「高產人士」地區，居民大多以車代步，街道甚少人流，一旦發生類似情況後果不堪設想，未來會在區議會上討論有關治安問題，包括街道閉路電視是否足夠。他又提到，臨近年尾，不單止南區，其他地區治安也有惡化的情況，呼籲市民多加小心。